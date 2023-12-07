Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Ирана
Переговоры президентов России и Ирана стартовали в Москве. Как заявил Владимир Путин в начале встречи, в 2022 году товарооборот с Исламской республикой увеличился на 20% и достиг почти пяти миллиардов долларов.
Российский лидер предложил гостю обсудить также ситуацию в Палестине. В свою очередь Ибрагим Раиси заявил, что международные организации потеряли свою эффективность. Он подчеркнул необходимость как можно быстрее найти решение для прекращения ударов по сектору Газа.
Относительно двусторонних отношений Раиси заявил, что Тегеран и Москва могут предпринять дополнительные шаги для развития отношений. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам иранского лидера, это взаимодействие развивается продуктивно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США внесли россиян в список санкций по борьбе с терроризмом и киберпреступностью
- «Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo
- Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение
- Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Ирана
- СМИ: В Москве загорелся электрозавод на Электрозаводской
- «Москонцерт» выпустит к Новому году спектакль «Умка» по мотивам мультфильма
- Набиуллина выступила против расширения программ льготного кредитования
- Власти Дании запретили сожжение Корана
- Глава Минфина анонсировал плавную отмену валютных ограничений
- «Персиковый пушок» назвали главным цветом 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru