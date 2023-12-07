Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Ирана

Переговоры президентов России и Ирана стартовали в Москве. Как заявил Владимир Путин в начале встречи, в 2022 году товарооборот с Исламской республикой увеличился на 20% и достиг почти пяти миллиардов долларов.

Российский лидер предложил гостю обсудить также ситуацию в Палестине. В свою очередь Ибрагим Раиси заявил, что международные организации потеряли свою эффективность. Он подчеркнул необходимость как можно быстрее найти решение для прекращения ударов по сектору Газа.

Относительно двусторонних отношений Раиси заявил, что Тегеран и Москва могут предпринять дополнительные шаги для развития отношений. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам иранского лидера, это взаимодействие развивается продуктивно.

