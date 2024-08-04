СМИ: Ветеран боевых действий стал фигурантом дела Савельева

Одним из фигурантов дела российского сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства оказался ветеран боевых действий Юрий Нефедов, сообщает РИА Новости.

Защита сенатора Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства

Он имеет множество государственных наград за службу. Нефедов был арестован в марте.

Савельева обвиняют в подготовке убийства компаньона, который задолжал ему денег. Политик свою вину не признает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Уголовное ДелоСенаторы

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