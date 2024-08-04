СМИ: Ветеран боевых действий стал фигурантом дела Савельева
4 августа 202402:01
Одним из фигурантов дела российского сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства оказался ветеран боевых действий Юрий Нефедов, сообщает РИА Новости.
Он имеет множество государственных наград за службу. Нефедов был арестован в марте.
Савельева обвиняют в подготовке убийства компаньона, который задолжал ему денег. Политик свою вину не признает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru