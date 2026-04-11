СМИ: Верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали

Издание писало, что местонахождение, состояние здоровья и способность Хаменеи управлять страной до сих пор в значительной степени не известны для общественности, так как с момента авиаудара и его последующего назначения на место отца 8 марта не было опубликовано ни одной его фотографии, видео- или аудиозаписи.

При этом официально в Иране не сообщали, насколько тяжелые раны получил Хаменеи. Между тем, по словам посла Пакистана в России Файсала Ниаза Тирмизи, верховный лидер Ирана идет на поправку.

Ранее востоковед Каринэ Геворгян в интервью НСН объяснила, что, если верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания, это никак не влияет на решения страны, военные управляют ситуацией.