СМИ: Верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали
Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи сейчас восстанавливается после травм, которые он получил во время авиаудара, унесшего жизнь его отца. Об этом сообщает агентство «Reuters».
По данным источника, во время атаки политик был тяжело ранен, его лицо изуродовано. Известно, что он получил серьезные травмы ног, но сохраняет ясность ума и участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками.
Издание писало, что местонахождение, состояние здоровья и способность Хаменеи управлять страной до сих пор в значительной степени не известны для общественности, так как с момента авиаудара и его последующего назначения на место отца 8 марта не было опубликовано ни одной его фотографии, видео- или аудиозаписи.
При этом официально в Иране не сообщали, насколько тяжелые раны получил Хаменеи. Между тем, по словам посла Пакистана в России Файсала Ниаза Тирмизи, верховный лидер Ирана идет на поправку.
Ранее востоковед Каринэ Геворгян в интервью НСН объяснила, что, если верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания, это никак не влияет на решения страны, военные управляют ситуацией.
