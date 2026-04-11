СМИ: ИРИ передала Пакистану список «красных линий» на переговорах с США
ИРИ в ходе встречи с пакистанскими посредниками передала список своих «красных линий» на переговорах с США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
По информации источника, в него вошли суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение на переговорах с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Отмечается, что в Тегеране настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.
Перед этим агентство «Reuters» писало, что США во время переговоров с Ираном в Пакистане согласились разморозить денежные активы Тегерана, которые хранятся в Катаре и других иностранных банках, если ИРИ обеспечит безопасный проход судов по Ормузскому проливу. Однако позже эту информацию опровергли в Белом доме.
11 апреля в столице Пакистана Исламабаде проходят переговоры США и Ирана. Они состоятся в двух форматах — прямом и опосредованном. Предварительно стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. Уточняется, что после этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в интервью НСН заметил, что основным игроком в переговорах с Ираном остаются США, хотя у Израиля есть свое видение, чем должен завершиться конфликт.
