Суд закрыл процесс по делу о клевете экс-депутата ГД Бальбека
Суд закрыл процесс по делу бывшего депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Анохина.
По данным источника, дело будет рассмотрено в закрытом режиме. До этого его передали для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Симферополя. Известно, что следующее судебное заседание состоится 17 апреля.
В сентябре 2025 года объявленного в федеральный розыск Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека.
До этого Бальбек говорил, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
