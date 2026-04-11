Суд закрыл процесс по делу о клевете экс-депутата ГД Бальбека

Суд закрыл процесс по делу бывшего депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Анохина.

По данным источника, дело будет рассмотрено в закрытом режиме. До этого его передали для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Симферополя. Известно, что следующее судебное заседание состоится 17 апреля.

В сентябре 2025 года объявленного в федеральный розыск Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека.

До этого Бальбек говорил, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
