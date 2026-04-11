СМИ: Прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху

Известно, что в Бюро по расследованию террористических преступлений Главной прокуратуры Стамбула установили, что Израиль совершил вооруженную операцию против судов гражданской морской организации, которая была создана для отправки гумпомощи в сектор Газа. Отмечается, что в Турции подготовили обвинительное заключение против 35 подозреваемых, среди которых в том числе оказались израильские министры.

Издание писало, что в обвинительном заключении для каждого из подозреваемых запросили отдельные приговоры: пожизненное лишение свободы при отягчающих обстоятельствах, а также тюремные сроки от 1 тысячи 102 лет и 9 месяцев до 4 тысяч 596 лет.

Ранее турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в интервью НСН отметил, что вступление Турции в войну с Ираном возможно при прямых атаках со стороны Тегерана, что маловероятно и просто «глупо».