В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что перед этим в храме прошли молитвенные процессии, а часовню над ложем Господа обыскали на наличие источников огня и опечатали.
Патриарх Иерусалимский Феофил III сразу после схождения огня зажег свечи и передал его священникам и верующим, включая российскую делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Уточняется, что в Великую субботу делегация доставит Благодатный огонь в Россию. Его отправят в храм Христа Спасителя в Москве в рамках патриаршего пасхального богослужения.
Благодатным огнем называют священное пламя, которое каждый год появляется в Великую субботу перед Пасхой в храме Воскресения Господня в Иерусалиме. Он считается местом погребения Иисуса Христа.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН обвинил создателей дорогих куличей в хайпе.
Горячие новости
- СМИ: Верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали
- Губернатор Кубани пообещал Путину открыть все замазученные пляжи
- СМИ: Прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
- МО: В Россию вернули 175 российских военнослужащих
- Перемирие без продления: Когда возобновятся переговоры России и Украины
- Москалькова встретила возвращающихся в РФ пленных курян
- Путин потребовал у Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани
- СМИ: КНР в ближайшее время собирается поставить ИРИ системы ПВО
- «Всегда умеет удивлять»: Чего ждать от новой книги Пелевина про Эпштейна