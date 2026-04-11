В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Патриарх Иерусалимский Феофил III сразу после схождения огня зажег свечи и передал его священникам и верующим, включая российскую делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Уточняется, что в Великую субботу делегация доставит Благодатный огонь в Россию. Его отправят в храм Христа Спасителя в Москве в рамках патриаршего пасхального богослужения.

Благодатным огнем называют священное пламя, которое каждый год появляется в Великую субботу перед Пасхой в храме Воскресения Господня в Иерусалиме. Он считается местом погребения Иисуса Христа.

