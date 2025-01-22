Венгрия поставила под угрозу продление антироссийских санкций
На случай, если из-за позиции Венгрии не удастся продлить санкции против России, у Евросоюза нет плана «Б». Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщило издание Bloomberg.
Издание напомнило о критике антироссийских рестрикций, которые должны продлеваться раз в полгода, со стороны главы венгерского правительства Виктора Орбана. По мнению премьера Венгрии, антироссийские санкции наносят вред европейской экономике.
Для продления санкций необходима поддержка всех 27 членов Евросоюза, однако позиция Орбана поставила продление под угрозу. Для обсуждения вопроса послы стран ЕС встретятся в ближайшие дни.
Вместе с тем 16-й раунд санкций по-прежнему обсуждается, однако большая часть планов требует поддержки Венгрии.
Ранее Орбан призвал Европейский союз пересмотреть позицию по антироссийским санкциям. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru