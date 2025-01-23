Сийярто заявил о готовности Венгрии поставлять газ в Словакию

Венгрия готова поставлять газ в Словакию в условиях прекращения транзита топлива из России через Украину. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Министр назвал неприемлемым решение Киева о запрете на прокачку российского газа. По словам Сийярто, в целях обеспечения энергетической безопасности Словакии в страну можно было бы поставлять определенные объемы топлива, которое Венгрия получает из России по газопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям.

«Мы... готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии», — указал глава МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неприемлемым прекращение транзита российского газа Украиной и отказ Киева вести переговоры со Словакией о возобновлении поставок.

