Сийярто заявил о готовности Венгрии поставлять газ в Словакию
Венгрия готова поставлять газ в Словакию в условиях прекращения транзита топлива из России через Украину. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Министр назвал неприемлемым решение Киева о запрете на прокачку российского газа. По словам Сийярто, в целях обеспечения энергетической безопасности Словакии в страну можно было бы поставлять определенные объемы топлива, которое Венгрия получает из России по газопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям.
«Мы... готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии», — указал глава МИД.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неприемлемым прекращение транзита российского газа Украиной и отказ Киева вести переговоры со Словакией о возобновлении поставок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru