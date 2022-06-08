СМИ: Великобритания намерена поставить ракеты Brimstone на Украину
8 июня 202201:00
Власти Великобритании пообещали Киеву поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для разблокировки украинских портов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По данным агентства, Лондон намерен разрешить проблему с вывозом зерна из украинских портов с помощью поставок противокорабельных средств.
Ранее стало известно, что проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна запланировано в Стамбуле на этой неделе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru