СМИ: Великобритания намерена поставить ракеты Brimstone на Украину

Власти Великобритании пообещали Киеву поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для разблокировки украинских портов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

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По данным агентства, Лондон намерен разрешить проблему с вывозом зерна из украинских портов с помощью поставок противокорабельных средств.

Ранее стало известно, что проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна запланировано в Стамбуле на этой неделе.



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ТЕГИ:ВооружениеУкраинаВеликобритания
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