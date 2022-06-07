СМИ: Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерну пройдет в Стамбуле

Проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна запланировано в Стамбуле на этой неделе. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в правительстве.

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«На этой неделе может состояться встреча с участием представителей Турции, России, Украины и ООН. Также было подчеркнуто, что Турция и Украина готовы к переговорам», — говорится в сообщении.

Дату заседания уточнят после ответа российской стороны, пишет RT.

Кроме того, источник TRT Haber отметил, что разрабатываемая ООН дорожная карта готова на 80—90%.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ЗерноООНУкраинаТурция
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