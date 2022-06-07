СМИ: Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерну пройдет в Стамбуле
Проведение переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна запланировано в Стамбуле на этой неделе. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в правительстве.
«На этой неделе может состояться встреча с участием представителей Турции, России, Украины и ООН. Также было подчеркнуто, что Турция и Украина готовы к переговорам», — говорится в сообщении.
Дату заседания уточнят после ответа российской стороны, пишет RT.
Кроме того, источник TRT Haber отметил, что разрабатываемая ООН дорожная карта готова на 80—90%.
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