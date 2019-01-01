Политика

СМИ: Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным

13 мая18:32

Вашингтон запросил встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщает РБК, США предложили провести переговоры двух президентов на полях саммита "Двадцатки" в японской Осаке в конце июня.

Ранее в министерстве иностранных дел не исключили возможность встречи лидеров двух стран. Этот вопрос может быть затронут во время визита госсекретаря Майкла Помпео в Сочи 14 мая. При этом в МИДе призвали «не предвосхищать никаких обсуждений», поскольку американская сторона ранее перечеркивала достигнутые договоренности и меняла планы. В последний раз Владимир Путин и Дональд  Трамп говорили по телефону почти полтора часа. Беседа состоялась 3 мая по инициативе Вашингтона.

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Напомним, ранее телеканал CNN рассказал, что общего у американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Во-первых, как отмечает американское СМИ, оба лидера отрицают приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, несмотря на заключения спецслужб США. Кроме того, сообщает CNN, и Трамп, и Путин страдают от тщеславия.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд ТрампВстреча

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