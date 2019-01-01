СМИ: Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным

Вашингтон запросил встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщает РБК, США предложили провести переговоры двух президентов на полях саммита "Двадцатки" в японской Осаке в конце июня.

Ранее в министерстве иностранных дел не исключили возможность встречи лидеров двух стран. Этот вопрос может быть затронут во время визита госсекретаря Майкла Помпео в Сочи 14 мая. При этом в МИДе призвали «не предвосхищать никаких обсуждений», поскольку американская сторона ранее перечеркивала достигнутые договоренности и меняла планы. В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону почти полтора часа. Беседа состоялась 3 мая по инициативе Вашингтона.