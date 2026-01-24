МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
МИД России решительно осудил атаку ВСУ по автомобилю скорой помощи в Херсонской области, в результате которой погибла бригада медиков. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, оно опубликовано на сайте министерства.
По ее словам, автомобиль был прицельно атакован украинским дроном, хотя у машины была вся необходимая маркировка. Она напомнила, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданский медицинский транспорт.
Захарова потребовала, чтобы международные профильные структуры дали произошедшему беспристрастную и объективную оценку.
Она также добавила, что Киев сделал шаг к эскалации конфликта и продемонстрировало свое отношение к усилиям по его урегулированию.
Ранее мать 12-летнего ребенка, который был ранен при теракте в Хорлах, произошедшем в новогоднюю ночь в Херсонской области, погибла в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
