МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта

МИД России решительно осудил атаку ВСУ по автомобилю скорой помощи в Херсонской области, в результате которой погибла бригада медиков. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, оно опубликовано на сайте министерства.

По ее словам, автомобиль был прицельно атакован украинским дроном, хотя у машины была вся необходимая маркировка. Она напомнила, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданский медицинский транспорт.