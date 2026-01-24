МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта

МИД России решительно осудил атаку ВСУ по автомобилю скорой помощи в Херсонской области, в результате которой погибла бригада медиков. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, оно опубликовано на сайте министерства.

По ее словам, автомобиль был прицельно атакован украинским дроном, хотя у машины была вся необходимая маркировка. Она напомнила, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданский медицинский транспорт.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех

Захарова потребовала, чтобы международные профильные структуры дали произошедшему беспристрастную и объективную оценку.

Она также добавила, что Киев сделал шаг к эскалации конфликта и продемонстрировало свое отношение к усилиям по его урегулированию.

Ранее мать 12-летнего ребенка, который был ранен при теракте в Хорлах, произошедшем в новогоднюю ночь в Херсонской области, погибла в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияХерсонМИД РФВСУМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры