ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Кроме того, движущийся микроавтобус был поврежден FPV-дроном в селе Мешковое, а в населенном пункте Борки из-за взрыва беспилотника получили повреждения забор, крыша хозпостройки и остекление частного дома.

Также при атаке беспилотников загорелся припаркованный автобус в Грайвороне, легковой автомобиль и постройки получили повреждения в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а на выезде из села Луговка БПЛА атаковал автомобиль.

Кроме того, дрон взорвался от удара о дорогу в поселке Октябрьский — повреждения получил забор частного дома, а в поселке Малиновка сгорели три надворные постройки после удара двух БПЛА.

Ограждение частного дома было повреждено из-за детонации FPV-дрона в селе Зозули, Новоалександровка частично осталась без газа (аварийные бригады восстановят газоснабжение после согласования с Минобороны), также частный дом был поврежден в селе Репяховка.

Пострадавших в результате происшествий, по словам губернатора, нет.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника по служебному автобусу пострадали пять мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

