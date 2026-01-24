ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
Украинская армия нанесла удары по нескольким населенным пунктам на территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, беспилотник взорвался при падении на дорожное полотно в городе Шебекино. Его осколками был посечен автомобиль «Газель».
Также в населенном пункте Большетроицкое были повреждены социальный объект, объект инфраструктуры и три автомобиля.
Кроме того, движущийся микроавтобус был поврежден FPV-дроном в селе Мешковое, а в населенном пункте Борки из-за взрыва беспилотника получили повреждения забор, крыша хозпостройки и остекление частного дома.
Также при атаке беспилотников загорелся припаркованный автобус в Грайвороне, легковой автомобиль и постройки получили повреждения в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а на выезде из села Луговка БПЛА атаковал автомобиль.
Кроме того, дрон взорвался от удара о дорогу в поселке Октябрьский — повреждения получил забор частного дома, а в поселке Малиновка сгорели три надворные постройки после удара двух БПЛА.
Ограждение частного дома было повреждено из-за детонации FPV-дрона в селе Зозули, Новоалександровка частично осталась без газа (аварийные бригады восстановят газоснабжение после согласования с Минобороны), также частный дом был поврежден в селе Репяховка.
Пострадавших в результате происшествий, по словам губернатора, нет.
Ранее в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника по служебному автобусу пострадали пять мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
