Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех

Количество пострадавших при атаке украинской армии на населенный пункт Васильевка выросло до четырех. Об этом глава Васильевского округа Запорожской области Наталья Романиченко заявила в интервью РИА Новости.

Она отметила, что активность ВСУ в Васильевском муниципальном округе 24 января особенно высокая.