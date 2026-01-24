Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех

Количество пострадавших при атаке украинской армии на населенный пункт Васильевка выросло до четырех. Об этом глава Васильевского округа Запорожской области Наталья Романиченко заявила в интервью РИА Новости.

Она отметила, что активность ВСУ в Васильевском муниципальном округе 24 января особенно высокая.

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре

Все пострадавшие получают необходимую помощь, добавила Романиченко.

Ранее украинские военные тремя беспилотниками атаковали школу в Запорожской области, в которой находились дети. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
