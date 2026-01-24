Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
24 января 202620:23
Количество пострадавших при атаке украинской армии на населенный пункт Васильевка выросло до четырех. Об этом глава Васильевского округа Запорожской области Наталья Романиченко заявила в интервью РИА Новости.
Она отметила, что активность ВСУ в Васильевском муниципальном округе 24 января особенно высокая.
Все пострадавшие получают необходимую помощь, добавила Романиченко.
Ранее украинские военные тремя беспилотниками атаковали школу в Запорожской области, в которой находились дети. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
