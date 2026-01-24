Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске
Пункты помощи открылись в практически полностью оставшемся без энергоснабжения из-за аварии Мурманске. Об этом заявил глава Мурманска Иван Лебедев в своем Telegram-канале.
Здесь можно получить горячую еду и продуктовые наборы, а также подзарядить телефоны. Пункты работают на улицах города и в магазинах.
Масштабный блэкаут затронул не только Мурманск, но и Североморск. По предварительным данным, линия электропередачи была обрушена под тяжестью льда.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что нарушенное из-за повреждения пяти опор линий электропередачи энергоснабжение Североморска и Мурманска будет восстановлено не ранее, чем через сутки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске
- МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
- Умер последний министр оборонной промышленности СССР
- Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
- Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище
- Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru