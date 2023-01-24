СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает

Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому поставить Киеву американские танки звучит как публичное признание конгресса США в том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Зеленский заявил, что поставки танков не изменят ситуацию

По его словам, американские сенаторы врали на протяжении года и говорили, что Украина побеждает. Карлсон отметил, что такая безответственная политика США наглядно показывает, насколько конгрессмены и сенаторы равнодушны к проблемам простых граждан.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что вскрывшийся в Киеве коррупционный скандал подтверждает необходимость прекратить направлять деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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