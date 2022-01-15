СМИ: Вашингтон лицемерит в диалоге с Москвой

Внешняя политика Соединенных Штатов построена на создании сфер влияния. При этом США осуждают другие страны, действующие аналогичным образом ради собственной безопасности. По мнению Бейнарта, Вашингтон еще придерживается принципов президента Джеймса Монро. При его правлении США расценивали попытки других стран распространить свое влияние на страны любого полушария как опасные посягательства на Штаты.

Американский журналист отмечает, что в предыдущей администрации Белого дома делали отсылки к постулатам Монро, называя их актуальными, в то время как кабинет действующего президента Джо Байдена не хочет прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в под влиянием США.

Бейнарт, отзываясь о переговорах России и США о гарантиях безопасности, отметил, что взаимоотношения Украины и России «похожи на политику США по отношению к Мексике».

«Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде», — отметил Бейнарта

По мнению журналиста, Белому дому следует «проглотить сделку», которая негласно признает право вето России на военные союзы Украины, поскольку на практике Кремль обладает этим правом, пишет Газета.ru.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности, поскольку страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил.

«Переговорный процесс с глазу на глаз показал принципиальность нашей позиции. Это, я считаю, успех нашей дипломатии. <...> Нужно двигаться дальше в части обеспечения безопасности, прежде всего, нашего государства. И порох должен быть сухим – это главный принцип. То, что мы сегодня сделали достаточно серьезные шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил нашей страны, является холодным душем для горячих голов НАТО. Если Украина начнет агрессию в отношении ДНР и ЛНР, конечно мы не оставим их в беде», - заявил Швыткин.



