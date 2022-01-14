Лавров не исключил расширения ОДКБ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил включения новых стран в состав организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам министра, в уставе ОДКБ прописано, что тот, кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой. Он также подчеркнул, что в организации появятся страны-партнеры и наблюдатели.
«Главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав, и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёров и наблюдателей. Мы разослали эту информацию. Интерес, как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ, есть», - заявил министр.
Ранее Лавров заявил, что возобновление переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть от «конкретного письменного ответа США на предложения» России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Лавров не исключил расширения ОДКБ
- Лавров призвал США и НАТО дать письменные гарантии безопасности
- Лавров и И подготовят визит Путина в Китай
- Лавров обвинил США в искусственном нагнетании напряжённости
- Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская
- Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку
- Лавров назвал появление баз США в Азовском море второй «красной линией»
- Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов
- Лавров: Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах
- «Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru