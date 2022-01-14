Лавров не исключил расширения ОДКБ

По словам министра, в уставе ОДКБ прописано, что тот, кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой. Он также подчеркнул, что в организации появятся страны-партнеры и наблюдатели.

«Главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав, и помимо полноправных членов организации создаются институты партнёров и наблюдателей. Мы разослали эту информацию. Интерес, как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ, есть», - заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что возобновление переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть от «конкретного письменного ответа США на предложения» России.

