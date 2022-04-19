Пентагон: США доставят свои гаубицы на Украину в ближайшие дни

Вашингтон планирует доставить американские гаубицы на Украину в течение нескольких дней. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

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Кирби отметил, что вместе с гаубицами планируется поставка боеприпасов для них, тоже в ближайшие дни.

Он также добавил, что при возникновении потребности в дополнительных снарядах для 155-миллиметровых гаубиц в будущем, «США будут в первых рядах, делая все возможное, чтобы доставить их».

В понедельник пресс-секретарь Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты начнут процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, которые вскоре поступят туда. Он также уточнил, что обучение пройдет за пределами Украины.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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