Берут измором. В Японии захотели блокады Южных Курил

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял в 2020 году, что допускает разговор с Токио о судьбе Курильских островов только в том случае, если японцы признают итоги Второй мировой войны. Такое признание невыгодно самой Японии, которая тем самым подтвердила бы и российский суверенитет над островами. И хотя признание даст возможность заключить мир с Россией, это не устроит США, от которых Япония зависит во внешней политике, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В эфире НСН он отметил, что Токио с условиями Москвы не согласится, а очередное уточнение позиций лишь затруднит дальнейшие переговоры.

«Я думаю, что это неприемлемое для Японии предложение. Она на него не пойдёт ни при каких обстоятельствах. Потому что базовая позиция Японии заключается в том, что Советский Союз в конце войны ударил истекающей кровью Японии в спину и захватил острова и с тех пор незаконно их оккупирует. Это основная позиция, и в какие бы словеса ее ни оформляли, каким бы флером она ни покрывалась, она не изменяется. Это было доказано совсем недавно ещё раз, когда в "Голубую книгу по дипломатии", ежегодно издающуюся японским МИДом, была возвращена фраза о том, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова», - отметил Кистанов.

Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН предположил, что японцы решили взять сотрудников российского МИД измором. «Наши японские партнеры решили взять, судя по всему, измором и МИД, и те подразделения администрации президента, которые отвечают за внешнюю политику», – сказал он.

Проблема государственной принадлежности островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан возникла после Второй мировой войны. Японцы до сих пор считают их своими северными территориями, между Москвой и Токио не подписан мирный договор. Официальная позиция России как правопреемницы СССР строится на том, что острова — неотъемлемая часть РФ на основании итогов Второй мировой войны, закрепленных в уставе ООН.