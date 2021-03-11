Берут измором. В Японии захотели блокады Южных Курил
Российская сторона в вопросе принадлежности островов, однако, непреклонна.
В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил. Такое мнение выразил местный политолог, бывший дипломат Акио Каватао.
По его словам, Токио не следует торопиться с решением «территориального» вопроса, а дождаться, когда национальная мощь России «снизится, как в 1990-е годы».
Каватао признает, что Японии нужно настроиться на «долгий процесс», передаёт РИА Новости. Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен доказывать всему миру, что Ялтинское соглашение якобы не определяет изменения границ между Россией и Японией.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН рассказывал, что нужно сделать японцам, чтобы решить проблему Южных Курил.
«Могу рекомендовать изучить наше законодательство, начав с основного закона – Конституции России, где четко и ясно обозначены критерии и приоритеты суверенности нашего государства. Все вопросы, по сути, наказуемы. Здесь решает только наш народ. Какое-либо вмешательство извне недопустимо. Об этом ярко свидетельствует история нашего государства. Россия всегда отличалась от многих государств мира своей независимостью на международной площадке. Она четко и ясно отстаивает свой суверенитет», - сказал Выборный.
По его словам, Россия готова разговаривать с японцами с учетом своих национальных интересов.
«Все переговоры с нашей стороны будут, с одной стороны, максимально ориентироваться на защиту наших интересов с учетом нашего национального законодательства. А с другой – на выстраивание добрососедских, экономически выгодных отношений между нашими странами. В этом я вижу ключевую цель», - заключил парламентарий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял в 2020 году, что допускает разговор с Токио о судьбе Курильских островов только в том случае, если японцы признают итоги Второй мировой войны. Такое признание невыгодно самой Японии, которая тем самым подтвердила бы и российский суверенитет над островами. И хотя признание даст возможность заключить мир с Россией, это не устроит США, от которых Япония зависит во внешней политике, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В эфире НСН он отметил, что Токио с условиями Москвы не согласится, а очередное уточнение позиций лишь затруднит дальнейшие переговоры.
«Я думаю, что это неприемлемое для Японии предложение. Она на него не пойдёт ни при каких обстоятельствах. Потому что базовая позиция Японии заключается в том, что Советский Союз в конце войны ударил истекающей кровью Японии в спину и захватил острова и с тех пор незаконно их оккупирует. Это основная позиция, и в какие бы словеса ее ни оформляли, каким бы флером она ни покрывалась, она не изменяется. Это было доказано совсем недавно ещё раз, когда в "Голубую книгу по дипломатии", ежегодно издающуюся японским МИДом, была возвращена фраза о том, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова», - отметил Кистанов.
Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН предположил, что японцы решили взять сотрудников российского МИД измором. «Наши японские партнеры решили взять, судя по всему, измором и МИД, и те подразделения администрации президента, которые отвечают за внешнюю политику», – сказал он.
Проблема государственной принадлежности островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан возникла после Второй мировой войны. Японцы до сих пор считают их своими северными территориями, между Москвой и Токио не подписан мирный договор. Официальная позиция России как правопреемницы СССР строится на том, что острова — неотъемлемая часть РФ на основании итогов Второй мировой войны, закрепленных в уставе ООН.
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