СМИ: В Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина
В офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят, чтобы глава государства и лидер США Дональд Трамп «сверили часы» и согласовали «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По их словам, Киеву известно, что в Вашингтоне готовят телефонный разговор глав России и США, после чего Трамп намерен провести полноценную встречу с Путиным.
При этом план по Украине будет формироваться в ходе контактов президентов США и РФ.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов предупредил об угрозе Украине, если до лета не начнутся переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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