СМИ: В Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина

В офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят, чтобы глава государства и лидер США Дональд Трамп «сверили часы» и согласовали «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

СМИ: Переговоры по урегулированию на Украине начнутся в апреле-мае

По их словам, Киеву известно, что в Вашингтоне готовят телефонный разговор глав России и США, после чего Трамп намерен провести полноценную встречу с Путиным.

При этом план по Украине будет формироваться в ходе контактов президентов США и РФ.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов предупредил об угрозе Украине, если до лета не начнутся переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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