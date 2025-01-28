СМИ: В Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина

По их словам, Киеву известно, что в Вашингтоне готовят телефонный разговор глав России и США, после чего Трамп намерен провести полноценную встречу с Путиным.

При этом план по Украине будет формироваться в ходе контактов президентов США и РФ.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов предупредил об угрозе Украине, если до лета не начнутся переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

