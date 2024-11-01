СМИ: В Турции планируют принять закон об иноагентах

Согласно данным, закон будет направлен на противодействие тем, кто работает против «безопасности государства или его внутренних и внешних политических интересов» под влиянием либо по приказу другой страны или иностранной организации. Отмечается, что наказание за нарушение закона составит до семи лет тюремного заключения.

Агентство указало, что подобный шаг якобы может быть использован для подавления инакомыслия, которое вызывает обеспокоенность среди определенных организаций и социальных групп.

Ранее, в мае, парламентом Грузии был принят схожий закон «О прозрачности иностранного влияния». Власти Грузии настаивают на том, что закон нужен лишь для финансовой прозрачности, а финансирование из-за рубежа и означает проведение иностранных интересов. Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе отмечал в разговоре с НСН, что закон об иноагентах приближает Грузию к цветной революции, которую представят попыткой избавиться от прокремлевского влияния, передает «Радиоточка НСН».

