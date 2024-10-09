КС Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостановить действие закона об иностранных агентах. Соответствующее решение опубликовано на сайте учреждения.

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили подала иск против закона об иноагентах и ходатайствовала о приостановке действия документа на время рассмотрения заявления в суде.

«Не удовлетворить ходатайство... о приостановке действия оспариваемых норм до принятия окончательного решения судом», — постановил КС Грузии.

В июне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент отказалась это сделать. Документ вступил в силу.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Конституционный СудИноагентыЗаконГрузия

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