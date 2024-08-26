С «Мечтой» покончено? Грузинский закон об иноагентах подыграл сторонникам Саакашвили
Закон об иноагентах приближает Грузию к цветной революции, которую представят попыткой избавиться от прокремлевского влияния, заявил НСН Петр Мамрадзе.
Последние заявления Михаила Саакашвили лишили его партию доли избирателей, однако недовольство правящей партией «Грузинская мечта» также возрастает среди населения, сообщил в интервью НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.
Власти Грузии намерены запретить партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, после того, как объединение будет признано неконституционным, депутаты от оппозиционной партии могут лишиться своих мест, которые они получат по итогу октябрьских выборов в парламент. Мамрадзе пояснил, что сторонники Саакашвили могут воспользоваться волной недовольства, которую спровоцировал в грузинском обществе закон об иноагентах.
«В Грузии голосуют за личность. Саакашвили раньше набирал 13-15% среди населения. Позже он сильно дискредитировал сам себя приездом в Грузию. Выступления политика в зале суда поразили даже его сторонников. Тем не менее, часть населения, в первую очередь молодежь до 35 лет, верит, что закон об иноагентах свернул Грузию с пути в Евросоюз и НАТО. Знаю, некоторые говорят: за Саакашвили голосовать не будут, но с мечтой грузинского народа о Западе покончено, а значит, и за «Мечту» голосовать нельзя. Это могут использовать на полную катушку. При этом люди, примкнувшие сегодня к Саакашвили, пикнуть не смели при его авторитарном режиме. Теперь стоят в прямом эфире и кричат, что диктатором и узурпатором является Иванишвили (председатель партии «Грузинская мечта». - прим. НСН). Между тем индексы демократии у Грузии выше, чем у США, Франции и Канады», - сказал он.
Вместе с тем в Службе внешней разведки РФ заявили о подготовке США цветной революции в Грузии, чтобы не допустить победы партии «Грузинская мечта» на октябрьских выборах. Собеседник НСН назвал такой исход вероятным.
«По закону США об иноагентах предусмотрены большие штрафы, приостановка деятельности, а дальше суд, вплоть до тюремного заключения. Но в Грузии этого нет, речь только о прозрачности - регистрируйся и работай дальше. И такой закон объявлен Западом, как прокремлевский, страшный, губящий жизнь демократической Грузии. О подготовке "Майдана" давно прямо пишут западные источники. Они уточняют, что партия "Грузинская мечта" не может победить на честных выборах, при том, что 80% населения Грузии выступают за прозападный путь, поступление в НАТО, а правительство своими действиями сворачивает с него. Победа "Грузинской мечты", по мнению экспертов, будет означать фальсификацию выборов. После этого лидеры Запада должны будут заявить, что прокремлевская группировка узурпировала власть. Саакашвили тоже недавно сказал, что после выборов все должны выйти на улицу и остаться там, пока не рухнет "прокремлевское" правительство», - сообщил он.
После того, как грузинское правительство приняло закона об иноагентах, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что подобные действия несовместимы с членством Грузии в ЕС и НАТО. Он также уточнил, что в Вашингтоне приняли решение приостановить выделение помощи Тбилиси, напоминает «Радиоточка НСН».
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