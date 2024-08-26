С «Мечтой» покончено? Грузинский закон об иноагентах подыграл сторонникам Саакашвили

Вместе с тем в Службе внешней разведки РФ заявили о подготовке США цветной революции в Грузии, чтобы не допустить победы партии «Грузинская мечта» на октябрьских выборах. Собеседник НСН назвал такой исход вероятным.

«По закону США об иноагентах предусмотрены большие штрафы, приостановка деятельности, а дальше суд, вплоть до тюремного заключения. Но в Грузии этого нет, речь только о прозрачности - регистрируйся и работай дальше. И такой закон объявлен Западом, как прокремлевский, страшный, губящий жизнь демократической Грузии. О подготовке "Майдана" давно прямо пишут западные источники. Они уточняют, что партия "Грузинская мечта" не может победить на честных выборах, при том, что 80% населения Грузии выступают за прозападный путь, поступление в НАТО, а правительство своими действиями сворачивает с него. Победа "Грузинской мечты", по мнению экспертов, будет означать фальсификацию выборов. После этого лидеры Запада должны будут заявить, что прокремлевская группировка узурпировала власть. Саакашвили тоже недавно сказал, что после выборов все должны выйти на улицу и остаться там, пока не рухнет "прокремлевское" правительство», - сообщил он.

После того, как грузинское правительство приняло закона об иноагентах, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что подобные действия несовместимы с членством Грузии в ЕС и НАТО. Он также уточнил, что в Вашингтоне приняли решение приостановить выделение помощи Тбилиси, напоминает «Радиоточка НСН».

