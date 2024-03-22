СМИ: Индия приостановила импорт российской нефти на крупных танкерах
Из-за санкций США индийские частные и государственные НПЗ отказываются принимать российскую нефть на крупных танкерах, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, нефтепереработчики тщательно проверяют права собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что они не связаны с компаниями, подпадающими под санкции.
Индия, являющаяся крупнейшим импортером российской нефти «по морю», уже два месяца также не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Kpler.
По итогам 2023 года Индия стала одним из крупнейших закупщиков этой марки нефти. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей.
За первые два месяца 2024 года нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной вклад в увеличение доходов бюджета от отрасли внес рост цен на российскую нефть марки Urals, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru