Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество

Песков также отметил, что сам факт развития взаимодействия в такой чувствительной сфере, говорит о высоком уровне российско-турецких взаимоотношений.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган заявил о готовности Путина сотрудничать с Анкарой в производстве Bayraktar TB2.

