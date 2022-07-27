Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи могут обсудить и военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков также отметил, что сам факт развития взаимодействия в такой чувствительной сфере, говорит о высоком уровне российско-турецких взаимоотношений.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган заявил о готовности Путина сотрудничать с Анкарой в производстве Bayraktar TB2.
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