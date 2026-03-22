СМИ: В результате атак Ирана по Израилю ранены свыше 200 человек
В результате новых ракетных атак Ирана по Израилю пострадали более 200 человек. Об этом сообщает издание «The Times of Israel».
Отмечается, что 11 из пострадавших тяжело ранены. Известно, что среди раненых есть дети.
21 марта ИРИ ударила по южным городам Димона и Арад в Израиле. По информации СМИ, силы ПВО не смогли перехватить ракеты, предположительно, летевшие на ядерный исследовательский центр, расположенный вблизи Димоны. При этом в Иране заявили, что удар стал ответом на атаку США по Натанзу.
Ранее организация по атомной энергии ИРИ объявила об ударе противника по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе. В результате ЧП утечек радиоактивных материалов не произошло, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом издание «The Times of Israel» писало, что Тель-Авив не взял на себя ответственность за атаку по иранскому предприятию.
