В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку борт «Аэрофлота»

Известно, что воздушное судно вылетело в Баку в 08:00 утра по московскому времени. Однако самолет вынужден был вернуться в «Шереметьево» в связи с неисправностью двигателя.

По данным источника, борт авиакомпании совершил удачную посадку в столичном аэропорту в 12:10 часов. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в интервью НСН рассказал, что, если авиадвигатели иностранного производства выходят из эксплуатации, их либо направляют на ремонт в какую-то дружественную стану, либо оставляют в России на складах до лучших времен.