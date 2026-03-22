В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами

В России самые высокие зарплаты фиксируют в сферах, связанных с финансами и страхованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за март.

Согласно подсчетам, в сфере управления пенсионными резервами средняя зарплата достигает 744,9 тысячи рублей. Далее в списке идут доходы сотрудников в сфере деятельности инвестфондов. Там средние выплаты составляют 616,8 тысячи рублей, а в области управления ценными бумагами — 525,9 тысячи рублей.

По данным Росстата, на четвертом месте — работники сферы управления инвестиционными фондами с зарплатой в 490,8 тысячи рублей. Замыкает пятерку лидеров работа, связанная со страхованием рисков, на которой специалисты в среднем получают 474,1 тысячи рублей.

Отмечается, что высокие показатели по зарплате также фиксируют в деятельности операторов лотерей (473,06 тысячи рублей) и холдинговых компаний (470,84 тысячи рублей). При этом в ТОП-10 самых высокооплачиваемых сфер вошли управление пенсионными накоплениями НПФ (446,4 тысячи рублей), организация торговли на финрынках (434,1 тысячи рублей) и перестрахование (423,2 тысячи рублей).