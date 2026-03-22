В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами
В России самые высокие зарплаты фиксируют в сферах, связанных с финансами и страхованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за март.
Согласно подсчетам, в сфере управления пенсионными резервами средняя зарплата достигает 744,9 тысячи рублей. Далее в списке идут доходы сотрудников в сфере деятельности инвестфондов. Там средние выплаты составляют 616,8 тысячи рублей, а в области управления ценными бумагами — 525,9 тысячи рублей.
По данным Росстата, на четвертом месте — работники сферы управления инвестиционными фондами с зарплатой в 490,8 тысячи рублей. Замыкает пятерку лидеров работа, связанная со страхованием рисков, на которой специалисты в среднем получают 474,1 тысячи рублей.
Отмечается, что высокие показатели по зарплате также фиксируют в деятельности операторов лотерей (473,06 тысячи рублей) и холдинговых компаний (470,84 тысячи рублей). При этом в ТОП-10 самых высокооплачиваемых сфер вошли управление пенсионными накоплениями НПФ (446,4 тысячи рублей), организация торговли на финрынках (434,1 тысячи рублей) и перестрахование (423,2 тысячи рублей).
Аналитики подсчитали, что далее по списку идут зарплаты сотрудников таких сфер, как посредничество при покупке и продаже коммерческих предприятий. Их доходы в среднем составляют 380,4 тысячи рублей.
Кроме того, в список вошли сферы подготовки к продаже собственной нежилой недвижимости (383,6 тысячи рублей) и оптовая торговля соками и водой (350,02 тысячи рублей). Замыкают список консультационные услуги в области экологии с зарплатой работников 333,8 тысячи рублей.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью НСН рассказала, что в России до сих пор существует дефицит кадров, в разных сферах остро не хватает квалифицированных работников, но больше всего сейчас страдают предприятия малого и среднего бизнеса, которым приходится закрываться на фоне падения спроса.
