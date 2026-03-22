Франция выбыла из тройки поставщиков вина в РФ

Франция потеряла место третьего в Евросоюзе крупнейшего поставщика вина в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в начале 2026 года российские фирмы ввезли французское вино на сумму €2,2 млн против €5 млн в декабре 2025 года. Согласно подсчетам, импорт упал в 2,3 раза в месячном выражении, причем закупки сократились до минимальной суммы за семь месяцев.

В связи с этим Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в РФ с долей в 6,4%. При этом больше всего вина на российский рынок до сих пор поставляет Италия — 37,5%. В ТОП-5 поставщиков из ЕС также входят Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%).

Между тем, согласно информации аналитиков, в январе 2026-го российские закупки вина из ЕС сократились. Оттуда его импортировали на сумму €33,9 млн против €41,6 млн месяцем ранее, что стало минимальным показателем за десять месяцев.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году Россия увеличила импорт водки на 17%, в том числе значительно выросли объемы закупки у Евросоюза.

ФОТО: РИА Новости
