Франция выбыла из тройки поставщиков вина в РФ

В связи с этим Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в РФ с долей в 6,4%. При этом больше всего вина на российский рынок до сих пор поставляет Италия — 37,5%. В ТОП-5 поставщиков из ЕС также входят Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%).

Между тем, согласно информации аналитиков, в январе 2026-го российские закупки вина из ЕС сократились. Оттуда его импортировали на сумму €33,9 млн против €41,6 млн месяцем ранее, что стало минимальным показателем за десять месяцев.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году Россия увеличила импорт водки на 17%, в том числе значительно выросли объемы закупки у Евросоюза.