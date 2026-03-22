МО: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ

Минувшей ночью 22 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Мощнейшая атака на Москву: ВСУ массово ударили дронами по РФ

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской и Курской областями. В МО добавили, что еще часть украинских БПЛА удалось уничтожить над Московским, Тульским, Рязанским и Ростовским регионами, а также над Черным морем.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате атаки ВСУ по соцобъекту погибли минимум четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
