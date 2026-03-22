В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране

Русскоязычные жители Германии в Сети массово пожаловались на стремительный рост цен на продукты питания, передает корреспондент РИА Новости.

По данным источника, наиболее заметным рост цен стал в последние две недели. Отмечается, что подорожание продуктовой корзины началось после роста стоимости топлива на немецких заправках в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Жители сообщают, что наиболее остро эту проблему ощутили семьи с детьми. Они говорят, что рост цен заметен даже в бюджетных супермаркетах.

До этого газета «Rheinische Post» писала, что рабочая группа из представителей правящих немецких партий на следующей неделе начнет обсуждать пакет мер по борьбе с ростом цен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что, если Россия перекроет остатки своих поставок газа в Евросоюз, то Европа будет в безвыходном положении, сейчас она уже не получает нефть и газ из-за блокады Ормузского пролива и покупает энергоносители по завышенным ценам от США.

ФОТО: dpa / ТАСС
