В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
Русскоязычные жители Германии в Сети массово пожаловались на стремительный рост цен на продукты питания, передает корреспондент РИА Новости.
По данным источника, наиболее заметным рост цен стал в последние две недели. Отмечается, что подорожание продуктовой корзины началось после роста стоимости топлива на немецких заправках в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Жители сообщают, что наиболее остро эту проблему ощутили семьи с детьми. Они говорят, что рост цен заметен даже в бюджетных супермаркетах.
До этого газета «Rheinische Post» писала, что рабочая группа из представителей правящих немецких партий на следующей неделе начнет обсуждать пакет мер по борьбе с ростом цен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что, если Россия перекроет остатки своих поставок газа в Евросоюз, то Европа будет в безвыходном положении, сейчас она уже не получает нефть и газ из-за блокады Ормузского пролива и покупает энергоносители по завышенным ценам от США.
- В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку борт «Аэрофлота»
- В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
- В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»
- В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами
- СМИ: В результате атак Ирана по Израилю ранены свыше 200 человек
- Франция выбыла из тройки поставщиков вина в РФ
- МИД Турции: Арабские страны сделали ИРИ «последнее предупреждение»
- МО: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В Минпросвещения разработали новый стандарт обучения для старшеклассников
- СМИ: США и Израиль опасаются перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами