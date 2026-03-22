МИД Турции: Арабские страны сделали ИРИ «последнее предупреждение»
Арабские страны сделали Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами Тегерана по их территориям. Об этом сообщает телеканал «TRT Haber» со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Он рассказал, что накануне в Эр-Рияде провел переговоры с представителями государств Персидского залива. Они отметили, что атаки Ирана не оправданны и им необходимо на них ответить, сказал Фидан.
«С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану», - заметил глава МИД Турции.
По мнению Фидана, риски развития длительной войны возрастают. Он подчеркнул, что Турция собирается принимать меры для урегулирования конфликта, чтобы в него не был втянут весь регион.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заметил, что страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с Ираном и системой безопасности на Ближнем Востоке.
