МИД Турции: Арабские страны сделали ИРИ «последнее предупреждение»

«С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану», - заметил глава МИД Турции.

По мнению Фидана, риски развития длительной войны возрастают. Он подчеркнул, что Турция собирается принимать меры для урегулирования конфликта, чтобы в него не был втянут весь регион.

Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заметил, что страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с Ираном и системой безопасности на Ближнем Востоке.