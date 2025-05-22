В Полтаве демонтировали памятник Петру I

Согласно фото, представленным изданием, на месте монумента осталось лишь основание и информационная табличка.

В Полтавском горсовете ранее приняли решение передать памятник на хранение в музей «Поле Полтавской битвы», где уже хранится другой монумент Петра I, демонтированный в феврале 2025 года.

Демонтаж памятников, установленных в честь победы Петра I в битве со шведами (1709), стал возможным по решению Минкультуры Украины исключить 15 объектов культурного наследия областного центра из госреестра недвижимых памятников страны.

Как сообщают местные telegram-каналы, на месте памятника Петру I может появиться монумент Симону Петлюре - украинскому политическому деятелю, который принимал активное участие в событиях 1917-1921 годов, передает «Радиоточка НСН».

