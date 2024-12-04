В Киеве демонтировали бюст Сидора Ковпака
В парке Славы в Киеве был демонтирован бюст дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на данные комиссии Киевского городского совета.
Решение о сносе памятника было принято 5 июля, однако информация о его дальнейшей судьбе не раскрывается. Демонтаж проведен в рамках закона о декоммунизации, принятого в Украине в 2015 году.
Сидор Ковпак был одним из ключевых командиров партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Его отряд совершал рейды через оккупированные территории Украины и России, нанося удары по немецкой армии. В 1943 году он был удостоен звания генерал-майора за проведение Карпатского рейда, который стал одной из наиболее значимых операций того периода.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц активно продолжаются в Украине. На смену именам, связанным с советским наследием, нередко приходят названия, связанные с украинскими националистами и фигурами, сотрудничавшими с нацистами, передает «Радиоточка НСН».
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