В Киеве демонтировали бюст Сидора Ковпака

В парке Славы в Киеве был демонтирован бюст дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на данные комиссии Киевского городского совета.

Решение о сносе памятника было принято 5 июля, однако информация о его дальнейшей судьбе не раскрывается. Демонтаж проведен в рамках закона о декоммунизации, принятого в Украине в 2015 году.