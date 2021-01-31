СМИ: В Петербурге полиция применяет к протестующим электрошокеры и слезоточивый газ
В Санкт-Петербурге полиция начала применять к участникам протестных акций электрошокеры. Об этом сообщает RTVI.
На видео, снятом журналистами, несколько полицейских окружили молодого мужчину в камуфляжной одежде. Один из правоохранителей использовал электрошокер, ударив задерживаемого разрядом по нижней части тела.
Мужчина упал на тротуар. Слышатся его крики «Помогите!».
На кадрах, опубликованных «Новой газетой», похожего мужчину втаскивают в автобус. Он без сознания, уточняет Trlrgram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным издания «Фонтанка.ru», на Сенной площади полиция также применила слезоточивый газ – толпа пыталась освободить протестующих.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в незаконной акции 31 января, а силовиков и сотрудников «Росгвардии» - отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.
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