СМИ: В Петербурге полиция применяет к протестующим электрошокеры и слезоточивый газ

На видео, снятом журналистами, несколько полицейских окружили молодого мужчину в камуфляжной одежде. Один из правоохранителей использовал электрошокер, ударив задерживаемого разрядом по нижней части тела.

Мужчина упал на тротуар. Слышатся его крики «Помогите!».

На кадрах, опубликованных «Новой газетой», похожего мужчину втаскивают в автобус. Он без сознания, уточняет Trlrgram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным издания «Фонтанка.ru», на Сенной площади полиция также применила слезоточивый газ – толпа пыталась освободить протестующих.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в незаконной акции 31 января, а силовиков и сотрудников «Росгвардии» - отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.





