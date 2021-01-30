Омбудсмен по правам человека в РФ призвала не участвовать в незаконных акциях 31 января
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на призывы к участию в незаконной акции 31 января, которые появились сегодня в соцсетях.
«Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности», - опубликован призыв на официальном сайте омбудсмена.
Москалькова подчеркнула, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом. Она напомнила, что каждый гражданин наделен не только правами, но и обязанностями.
«Я обращаюсь также к органам власти, в том числе по просьбе родителей и педагогов, сделать все возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января», - отметила уполномоченный по правам человека в России.
Москалькова также призвала сотрудников полиции и «Росгвардии» отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.
Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Аналогичные акции в поддержку Навального запланированы его единомышленниками 31 января.
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