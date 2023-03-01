СМИ: в Пентагоне обеспокоены российскими поставками урана в Китай
В Пентагоне заявили о старте новой гонки вооружений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Минобороны США.
По их данным, об этом говорят новые поставки обогащенного урана из России в КНР.
В Пентагоне подсчитали, что с сентября по декабрь 2022 года Москва экспортировала около 25 тысяч килограммов обогащенного урана для китайского реактора CFR-600. В 2023 году там будет произведен оружейный плутоний, что позволит Китаю сравняться по ядерным арсеналам с РФ и США.
Аналитики Пентагона утверждают, что рост ядерного потенциала КНР напрямую связан с выходом России из Договора о стратегических наступательных вооружениях с США.
Ранее, как сообщала НСН, Госдеп сообщил о закулисных переговорах с Россией по ДСНВ.
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