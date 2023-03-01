«Невозможно». Замглавы МИД оценил возможный пересмотр решения России по ДСНВ
1 марта 202316:23
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пересмотру не подлежит.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru