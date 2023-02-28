Пентагон прокомментировал приостановку участия России в Договоре СНВ

По его мнению, приостановка участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не окажет значительного эффекта.

Каль призвал не ждать существенных изменений в вопросе контроля за стратегическими силами. Заместитель главы Пентагона заявил, что Москва ранее не отвечала на требования Вашингтона о проведении инспекций.

С инициативой приостановить участие РФ в Договоре СНВ Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Госдума и Совет Федерации поддержали решение единогласно.

В понедельник, 28 февраля, глава государства подписал соответствующий указ. Документ официально вступил в силу, передает НСН.

