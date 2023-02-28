Пентагон прокомментировал приостановку участия России в Договоре СНВ
Решение президента Владимира Путина прокомментировал заместитель главы военного ведомства США Колин Каль.
По его мнению, приостановка участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не окажет значительного эффекта.
Каль призвал не ждать существенных изменений в вопросе контроля за стратегическими силами. Заместитель главы Пентагона заявил, что Москва ранее не отвечала на требования Вашингтона о проведении инспекций.
С инициативой приостановить участие РФ в Договоре СНВ Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Госдума и Совет Федерации поддержали решение единогласно.
В понедельник, 28 февраля, глава государства подписал соответствующий указ. Документ официально вступил в силу, передает НСН.
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