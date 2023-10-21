СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы
21 октября 202310:49
Соглашение об эвакуации раненых из Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» еще не достигнуто. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на палестинское общество Красного Полумесяца.
Ранее посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом, контрольно-пропускной пункт откроется в субботу в 10:00 по местному времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru