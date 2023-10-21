СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы

Соглашение об эвакуации раненых из Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» еще не достигнуто. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на палестинское общество Красного Полумесяца.

Байден: Египет согласился открыть КПП «Рафах» на границе с Газой

Ранее посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом, контрольно-пропускной пункт откроется в субботу в 10:00 по местному времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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