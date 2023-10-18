Байден: Египет согласился открыть КПП «Рафах» на границе с Газой
Президент США Джо Байден сообщил, что Каир согласился открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, пишет ТАСС.
По словам американского лидера, КПП откроют для доставки в Газу гуманитарной помощи.
Байден в среду заявил, что США выделят сектору Газа и Западному берегу реки Иордан $100 миллионов. По его словам, средства пойдут на помощь миллиону палестинцев.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали 3,4 тысячи палестинцев. Ранения различной степени тяжести получили более 12 тысяч мирных граждан, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru