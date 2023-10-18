Байден: Египет согласился открыть КПП «Рафах» на границе с Газой

По словам американского лидера, КПП откроют для доставки в Газу гуманитарной помощи.

Байден в среду заявил, что США выделят сектору Газа и Западному берегу реки Иордан $100 миллионов. По его словам, средства пойдут на помощь миллиону палестинцев.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали 3,4 тысячи палестинцев. Ранения различной степени тяжести получили более 12 тысяч мирных граждан, сообщает «Радиоточка НСН».

