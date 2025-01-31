СМИ: В НАТО предложат Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии
В НАТО предложат президенту США Дональду Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии, сообщает DPA.
Агентство отмечает, что Альянс предложит значительно усилить военное присутствие в Арктике, но разрядить обстановку с «присоединением» Гренландии.
Отмечается, что решение «арктического» вопроса приведет к тому, что Гренландии просто перестанет быть сферой интересов США.
При этом американский президент Дональд Трамп уверен в том, что США удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Об этом он заявил 26 января.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела «очень плохой» разговор с Трампом, который агрессивно отреагировал на отказ в продаже Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru