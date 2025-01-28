Милонов предложил Гренландии стать «Гренландской народной республикой» в РФ

Комментируя конфликт США и Дании из-за острова, он указал, что защитить Гренландию сможет Россия, которая является «единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой».

«Гренландия могла бы... получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые сами уже являются моральными вырожденцами», — отметил парламентарий.

Милонов добавил, что коренной народ Гренландии и Россия «говорят на диалекте одного и того же языка», поэтому Москва могла бы защитить сохранность островитян и их культуру.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что в теме возможной покупки президентом США Дональдом Трампом Гренландии больше пиара, чем реальной составляющей, пишут «Известия».

