Милонов предложил Гренландии стать «Гренландской народной республикой» в РФ
Гренландия могла бы войти в состав России как «Гренландская народная республика» (ГНР). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Комментируя конфликт США и Дании из-за острова, он указал, что защитить Гренландию сможет Россия, которая является «единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой».
«Гренландия могла бы... получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые сами уже являются моральными вырожденцами», — отметил парламентарий.
Милонов добавил, что коренной народ Гренландии и Россия «говорят на диалекте одного и того же языка», поэтому Москва могла бы защитить сохранность островитян и их культуру.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что в теме возможной покупки президентом США Дональдом Трампом Гренландии больше пиара, чем реальной составляющей, пишут «Известия».
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