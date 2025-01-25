СМИ: Премьер-министр Дании провела «очень плохой» разговор с Трампом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела «очень плохой» разговор с президентом США Дональдом Трампом, который агрессивно отреагировал на отказ в продаже Гренландии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, на прошлой неделе политики провели телефонный разговор. В 45-минутной беседе Трамп заявил о серьезности намерения взять Гренландию под контроль.
«Фредериксен... подчеркнула, что огромный арктический остров... не продается, при этом отметив "большой интерес" Америки к нему», — указано в в материале.
Источники заявили, что беседа премьера и президента прошла «очень плохо», Трамп «агрессивно и конфронтационно» отреагировал на слова Фредериксен, несмотря на ее предложение расширить сотрудничество в вопросах военных баз и добычи полезных ископаемых. Президент США пригрозил конкретными мерами против Дании, в том числе точечными тарифами.
Ранее СМИ сообщили, что интерес Дональда Трампа к Гренландии может быть связан с запасами нефти и газа, которыми располагает остров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru