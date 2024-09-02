Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за ордера МУС на Путина

Россия не имеет никаких проблем с Монголией в контексте предстоящего визита в Улан-Батор президента РФ Владимира Путин, связанных с предписанием Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии таких проблем с другими странами, пресс-секретарь президента пообещал освещать эту тему по мере их посещения. МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, вменив ему «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Москва оценила этот шаг как юридически ничтожный, поскольку в 2016 году РФ вышла из-под юрисдикции МУС.