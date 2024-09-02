Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за ордера МУС на Путина
Россия не имеет никаких проблем с Монголией в контексте предстоящего визита в Улан-Батор президента РФ Владимира Путин, связанных с предписанием Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о наличии таких проблем с другими странами, пресс-секретарь президента пообещал освещать эту тему по мере их посещения. МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, вменив ему «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Москва оценила этот шаг как юридически ничтожный, поскольку в 2016 году РФ вышла из-под юрисдикции МУС.
Монголия — первая страна из признающих юрисдикцию Международного уголовного суда, куда российский лидер приедет с весны 2023 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило на днях, что монгольская сторона пообещала не арестовывать Путина в ходе визита.
Президент РФ прибудет в Улан-Батор во вторник, 3 сентября. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими силами у реки Халхин-Гол.
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