Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за ордера МУС на Путина

Россия не имеет никаких проблем с Монголией в контексте предстоящего визита в Улан-Батор президента РФ Владимира Путин, связанных с предписанием Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии таких проблем с другими странами, пресс-секретарь президента пообещал освещать эту тему по мере их посещения. МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, вменив ему «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Москва оценила этот шаг как юридически ничтожный, поскольку в 2016 году РФ вышла из-под юрисдикции МУС.

«Абсурд» и «гибридная война»: Украина потребовала от Монголии «арестовать» Путина

Монголия — первая страна из признающих юрисдикцию Международного уголовного суда, куда российский лидер приедет с весны 2023 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило на днях, что монгольская сторона пообещала не арестовывать Путина в ходе визита.

Президент РФ прибудет в Улан-Батор во вторник, 3 сентября. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими силами у реки Халхин-Гол.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Гаагский СудМонголияПутин

Горячие новости

Все новости

партнеры