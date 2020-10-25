СМИ: В «минском марше» оппозиции приняли участие более 100 тысяч человек

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики правоохранительных органов в отношении протестующих. По мнению белорусского президента, акциями оппозиции руководят извне в США через «центр под Варшавой» с помощью «Telegram-каналов известных». Так, 20 октября Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA суд в Белоруссии признал экстремистскими.

В воскресенье истекает срок ультиматума, который 13 октября выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В нем она потребовала, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и «освобождения всех политзаключённых». Если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», продекларировала Тихановская, напоминает Газета.ru.

