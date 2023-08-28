СМИ: В ЛДПР готовят выдвижение Слуцкого на выборы президента
ЛДПР готовится к выдвижению своего председателя Леонида Слуцкого на выборы президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в политической организации.
По словам собеседника агентства, окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к съезду партии, который, по предварительной информации, может пройти в декабре.
Член партии Александр Старовойтов отмечал ранее, что ЛДПР в обязательном порядке выдвинет своего кандидата на президентских выборах, которые должны состояться в марте 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что предложит своим соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы-2024, а поддержать действующего главу государства Владимира Путина.
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