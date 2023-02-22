КПРФ отказалась поддержать Путина на президентских выборах-2024
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что коммунисты обязательно выдвинут своего кандидата на президентские выборы-2024.
По его словам, партия выдвигает своих кандидатов всегда и на всех выборах, такова её политическая программа.
«У нас были заседания пленума, съезды, штаб по выборам. Мы наметили все основные действия касательно подготовки к выборам, даты известны», - добавил он.
Ющенко отметил, что кандидата на президентские выборы-2024 КПРФ определит на съезде, который пройдёт в декабре.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что предложит своим соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы-2024 и поддержать действующего главу государства Владимира Путина, сообщает НСН.
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